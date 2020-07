Operazione Infectio a Perugia, il processo alla 'Ndrangheta si farà: in 12 rinviati a giudizio

Dodici rinviati a giudizio, altre dieci persone hanno chiesto il rito abbreviato e le posizioni individuali sono al vaglio della magistratura. E' questo l'esito in sede preliminare dell'ultimo capitolo che riguarda la maxi-inchiesta sulle infiltrazioni mafiose (sponda 'Ndrangheta) in Umbria da parte della Procura di Catanzaro con le operazioni che furono affidate alle forze dell'ordine di casa nostra.

L'operazione Infectio dunque diventerà un processo importante dove analizzare gli eventuali interessi (spaccio di droga, truffe, interessi economici, minacce per ottenere appalti in ambito edile) e i collegamenti con le varie case madri (in Calabria) da parte di soggetti che hanno provato a istituire una succursale con base a Perugia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al momento sono stati sequestrati 10milioni di beni che, seppur attraverso presunti prestanome, erano a disposizione o gestiti da esponenti che, secondo le accuse. della cosche con base a San Leonardo di Cutro e di Siderno. Il Comune di Perugia si è costituito parte civile ed ha richiesto un risarcimento di 3milioni di euro.