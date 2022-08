Controlli anti-prostituzione a Perugia: due clienti multati pesantemente. Altre sanzioni: auto senza revisione

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Perugia, che nella giornata di ieri ha effettuato diverse visite per verificare l’ordinanza antiprostituzione tesa al contrasto del fenomeno della prostituzione in via Canali, via Campo di Marte e via Mario Angeloni. Due le violazioni contestate (euro 450,00 caduna) a trasgressori residenti nel comune di Perugia. I clienti e altri soggetti nel corso dei controlli hanno subito altri controlli su documenti di guida e di abitazione: contestazioni al codice della strada per guida senza patente in quanto mai conseguita e per omessa revisione del veicolo, con fermo amministrativo dei mezzi. Tra le persone costrette a vedersi per strada è stata identificata una ragazza, classe 2002, gravata da due ordini di rintraccio da parte dei Carabinieri Stazione Ponte San Giovanni dove la ragazza è stata accompagnata per notifiche di atti giudiziari pendenti a suo carico.