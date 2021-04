Sant'Andrea delle Fratte, è mistero sulla morte del giovane Samuele: nudo, in un fosso. L'auto trovata con i sedili abbassati

Il mistero della morte di Samuele de Paoli, 22 anni (nella foto in basso), residente a Bastia Umbra, inizia ufficialmente alle 9 di questa mattina. Quando un uomo di mezza età, mentre sta facendo jogging, nota una Panda rossa ferma lungo una stradella che attraversa i campi e porta verso un vecchio casolare. "Ho pensato che fosse un'auto rubata e così mi sono abbassato per vedere bene la targa per poi riferirla alle forze dell'ordine": ha detto agli inquirenti e ai cronisti. Ma nel prendere la targa vede quello che non avrebbe voluto: "Ho visto le gambe di quel poveretto, le gambe... era giovane": ripete molto turbato a poco più di un'ora da quella difficile da digerire e metabolizzare scoperta di morte. In un fosso che costeggia la strada sterrata Battifoglia, a Sant'Andrea delle Fratte, c'è il corpo di Samuele. E' completamente nudo.

La Squadra Mobile - diretta da Gianluca Boiano - e gli agenti della Volante interdicono l'area; subito dopo arriva la Scientifica. Si monta il gazzebo, si indossano la tuta e i speciali calzari per non inquinare la scena del ritrovamento del cadavere. Un lavoro durato ore che ha prodotto diversi reperti ben sigillati che saranno poi analizzati nei laboratori. L'altro fondamentale aspetto tecnico lo porta avanti il medico legale sotto gli occhi del procuratore aggiunto, Giuseppe Petrazzini con una prima ispezione del cadavere. Obiettivo: cercare di individuare subito le cause della morte del povero Samuele per così indirizzare le indagini verso una pista. Ma il cadavere, come si dice in gergo, parla poco o niente della sua fine. Ci vorranno l'autopsia e l'esame tossicologico disposto per la mattina del primo maggio all'Ospedale di Perugia (medico incaricato Sergio Scalise). Le abrasioni e contusioni sul corpo potrebbero indicare un'aggressione e relativa difesa, ma non sembrerebbero aver provocato il decesso. Sul corpo non ci sono ferite da lama o da proiettile. Il forte irrigidimento del cadavere dimostrerrebbe che la morte è arrivata molte ore prima. Sono le 11 quando viene analizzato e tutti i segnali indicano una fine avvenuta dalle 10 alle 13 ore prima.

VIDEO Perugia, ragazzo trovato morto in un fosso

La Polizia ammette che si stanno seguendo ancora tutte le piste, omicidio compreso. Questa stradina, questo campo, sono conosciuti anche per essere una sorta di parcheggio dove consumare rapporti sessuali a pagamento - la strada della prostituzione si trova a poche centinaia di metri in linea d'area, nel quartiere di San Sisto - ma qui si consumano, con il favore della notte, anche stupefacenti. C'è un casolare diroccato in zona dove avvengono traffici vari. Ma tutto questo c'entra con la morte di Samuele? I nodi da sciogliere sono molti per gli inquirenti. Il primo perchè era completamente nudo? E qui la situazione si complica a voler utilizzare la logica: ieri sera pioveva a Perugia e le temperature serali erano particolarmente rigide. Anche per un appuntamento intimo appare difficile il denudarsi completamente in macchina. Una ipotesi che porta ad un'altro sospetto tutto da verificare. Possibile che il malore o la lite fatale siano avvenuto altrove per poi raggiungere quella stradina di Sant'Andrea delle Fratte e lasciare l'auto e scaricare il corpo? Tutte domande senza risposta.

La Polizia ha acquisito in parte e sta acquisendo anche le immagini di alcuni impianti di video-sorveglianza lungo il tragitto che porta alla stradina sterrata di Sant'Andrea delle Fratte. Servirà anche per capire l'orario dell'arrivo lungo il fosso. E magari cercare di verificare se Samuele era solo o con qualcuno. Comunque, va ribadito, che le piste da battere ce ne sono ancora tante. L'unica certezza è che un vero e proprio mistero la morte di questo 22enne, un ragazzo come tanti, inghiottito da un lunedì notte di pioggia.

Gallery