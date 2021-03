Addio a Enrico Vaime, il sindaco Romizi: "Ha fatto conoscere le bellezze e la storia di Perugia nel mondo"

Anche il sindaco Andrea Romizi e l’Amministrazione comunale tutta hanno espresso "vivo e profondo cordoglio" per la scomparsa del grande autore e scrittore Enrico Vaime, deceduto nella giornata di ieri all’età di 85 anni al policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato. Vaime, nato a Perugia nel 1936, è stato uno dei più grandi autori di teatro, radiofonici e televisivi della storia del varietà italiano. A lui si devono programmi, entrati nella tradizione italiana, come Canzonissima o Fantastico.

“Ci uniamo al dolore di tutto il mondo dello spettacolo – sottolinea il sindaco Andrea Romizi - in cui Vaime ha recitato un ruolo da protagonista per oltre 60 anni, per la perdita di un grande personaggio che ha fatto la storia della televisione e della radio contribuendo a nobilitare il nome di Perugia, sua città natale, in Italia ed all’estero”.