Morte Samuele De Paoli, la Procura: "L'indagato si è difeso, ma aveva l'obbligo di chiamare i soccorsi"

Per la Procura della Repubblica di Perugia “non può essere configurata l’originaria ipotizzata fattispecie di omicidio preterintenzionale”, ma quella meno grave dell’omissione di soccorso. Pur nella “consapevolezza della tragicità dell’evento e delle più volte espresse condizioni di grave sofferenza espressa dai congiunti della vittima”. Samuele De Paoli, spiega la Procura, sulla scorta degli accertamenti effettuati in sede di autopsia, è morto per “arresto cardiaco per stimolazione vagale”. Durante la colluttazione tra il 22enne e la trans Patrizia, quest’ultima ha esercitato una pressione con il pollice alla biforcazione paracarotidea che si trova sotto la mandibola.

Pur essendo anche una manovra terapeutica, utilizzata per rallentare i battiti in caso di tachicardia, per esempio, sottolinea ancora la Procura, questa pressione può provocare la morte di chi la subisce, nel caso di colluttazioni o per contatti accidentali, nel caso in cui questa incida sulla funzione cerebrale che porta poi all’arresto cardiaco. Quello che i medici legali hanno evidenziato nel caso di De Paoli. “L’evento letale – sottolinea la Procura – sarebbe stato l’epilogo della colluttazione tra i due” nella quale anche l’indagato, sottolineano ancora gli inquirenti, ha riportato diverse lesioni.

In assenza di altri segni sul corpo della vittima e di fronte alla peculiarità della manovra che si è rivelata poi letale, manovra, sottolinea ancora la Procura, non conosciuta ad ambiti estranei al mondo medico, l’ufficio della Procura ha ritenuto che “il cittadino brasiliano abbia agito solo a fini difensivi e senza soprattutto poter prevedere l’effetto letale del proprio comportamento”.

Per questo per i magistrati si è trattato di legittima difesa, anche se rimaneva l’obbligo per l’indagato di chiedere aiuto viste le condizioni di Samuele e visto che, dopo la stretta, il ragazzo non rappresentava più una minaccia. E questo indipendentemente se i soccorsi fossero stati utili o meno a salvargli la vita.