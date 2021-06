Perugia in lutto, addio a Michele Morozzi, da sempre punto di riferimento nel settore dell’interior designer

E’ deceduto nei giorni scorsi Michele Morozzi, fondatore e titolare della nota azienda Abati Mobili, leader nel settore dell’arredamento e del designer. Attivo come ricercatore pressa la Facoltà di Architettura di Firenze nel corso di arredamento e architettura d'interni e punto di riferimento per la città di Perugia nel settore dell’interior designer. Michele Morozzi lascia un vuoto tra gli esperti del settore. "L’Amministrazione comunale e in particolare l’Assessore all’Edilizia Margherita Scoccia si stringe al dolore della famiglia": si legge in una nota del sindaco Romizi.