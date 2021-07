Il mondo della politica e della cultura in lutto, l'annuncio sui social: ciao Marcello, musicista, intellettuale e politico

Il mondo della politica e della cultura di Perugia per la scomparsa di Marcello Ramadori, personaggio molto conosciuto e rispettato non sono nel capoluogo. L'annuncio della dipartita - come confermato dai suoi amici sui social - è stato dato dalla famiglia. Il ricordo: "Marcello, intellettuale e musicista fu assessore socialista al Comune di Perugia, quando cercò di tradurre in atti amministrativi gli intramontabili principii di un’ideologia che mirava alla creazione di una società liberata e fraterna. Dopo quell’esperienza, Marcello proseguì in anni di attiva militanza che scelse di vivere con dignità e discrezione. Intanto andava coltivando interessi musicali che ne hanno fatto uno dei più accreditati ricercatori delle tradizioni e delle musiche della nostra regione, oltre che lirico cantore della civiltà contadina".

"Ramadori, insieme all’amico Giuseppe Fioroni (recentemente scomparso), non si limita alla ricerca, ma salva dall’oblio musiche e parole che traduce in spigliate performance in cui si esibisce con perizia alla fisarmonica e alle percussioni (suo figlio Leonardo è un notissimo professionista), addirittura inventando strumenti rustici e ricorrendo perfino alla musicalità di mestoli e cucchiai. Famose le sue frequenti esibizioni col gruppo teatrale di Mariella Chiarini. Marcello era dotato di vastissime conoscenze di tipo esoterico che lo pongono tra i massimi e riconosciuti maestri di riflessione valoriale, etica e spirituale. Il suo “L’anagrafe del nostro scontento” (con disegni dell’amico Fioroni) è uno dei più bei volumi di poesia editi in Umbria. (fonte web)".