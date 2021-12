Chiesa in lutto, addio al Vescovo emerito Giuseppe Chiaretti: se ne è andato dopo un ricovero e il soggiorno in una Rsa

Il vescovo emerito di Perugia, Giuseppe Chiaretti, ci ha lasciato oggi intorno alle 13.20 nella Rsa di Perugia dove viveva dopo le lunghe settimane passate all'ospedale Santa Maria della Misericordia. La conferma arriva dalla Diocesi di san Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto dove è stato parroco e primo vescovo. Nei lunghi anni passati a Perugia, Giuseppe Chiaretti ha dedicato tutte le sue forze all’attività pastorale (evangelizzazione, ministerialità laicale, attenzione alla famiglia e ai giovani…), ad iniziative di carattere sociale (mondo della emarginazione) e culturale. Fu poi nominato vice presidente della Conferenza Episcopale Italiana il 30 maggio 2005 ed divenuto Vescovo emerito il 16 luglio 2009. Chiaretti lascia questa terra per tornare alla casa del Padrea all'età di 88 anni (nato a Leonessa nel 1933). Molti i gruppi di preghiera a Perugia che fino dal primo pomeriggio stanno rendendo omaggio al vescovo con riflessioni e preghiere.

LA PRESIDENTE TESEI - “Ho appreso con grande tristezza la notizia della morte di Monsignor Giuseppe Chiaretti. Vorrei esprimere il mio personale e profondo cordoglio, e quello di tutta la Giunta regionale, per il lutto che ha colpito la ‘chiesa umbra’”. E’ quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che ha voluto manifestare “grande vicinanza” ai familiari di Monsignor Chiaretti ed alla comunità cattolica umbra che “con lui perde un instancabile testimone della missione evangelica e pastorale. Un pensiero particolare va all’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, di cui Monsignor Chiaretti è stato per molti anni preziosa guida”.

Il presidente Marco Squarta ed i vice presidenti Paola Fioroni e Michele Bettarelli esprimono il cordoglio dell'Assemblea legislativa per la morte del vescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, mons. Giuseppe Chiaretti. Il Presule viene ricordato come “persona di alta cultura, dallo sguardo buono e coinvolgente, sempre vicino al suo popolo. La sua straordinaria attività pastorale – è scritto nella nota - lascia un segno indelebile non solo nelle molte comunità della nostra regione che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne le sue straordinarie qualità, ma anche nella Conferenza episcopale italiana dove ha ricoperto, in passato, il ruolo di vice presidente”.

Archidiocesi di Spoleto-Norcia in lutto - "In paradiso ti accolgano gli angeli. L’Arcivescovo e il presbiterio elevano preghiere al Signore in suffragio di monsignor Giuseppe Chiaretti arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve tornato alla Casa del Padre. Ricordiamo che monsignor Chiaretti è “figlio” della Chiesa di Spoleto-Norcia nella quale ha svolto vari ministeri, in ultimo quello di Vicario Generale fino al 1983", scrive su Facebook l'Archidiocesi di Spoleto-Norcia.