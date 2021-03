Monteluce, uomo si accascia a terra e muore davanti agli occhi dei passanti

Molto probabilmente un malore ha posto fine alla vita di un uomo oggi pomeriggio a Monteluce. Il corpo senza vita è stato ritrovato tra l'inizio di un'area di cantiere recintata e la strada principal, a pochi metri sia dall'ingresso di un'area di sosta a pagamento che dalla piazza centrale, un tempo cittadella sanitaria. Nulla hanno potuto fare i soccorsi. Tanti i cittadini che hanno subito avvisato il 118 e forze dell'ordine avendo assistito alla fine del poveretto. Sul posto gli agenti della Questura che hanno transennato l'area e stanno aspettando il magistrato di turno e il medico legale come è prassi. L'uomo è stato identificato e gli agenti stanno cercando di mettersi in contatto con la famiglia per dare il triste annuncio.