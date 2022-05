Lascia i figli piccoli al cognato e molesta un minorenne nel parcheggio del centro commerciale: condannato

Un anno di carcere (che equivale e non farlo) per un 30enne albanese accusato di molestie sessuali nei confronti di un minorenne in un centro commerciale tra Perugia e Corciano.

L’uomo, difeso dall’avvocato Fernanda Cherubini, era ai domiciliari dal 5 agosto del 2021, quando era stato arrestato dalla Squadra Volante della Questura di Perugia per aggressione e violenza sessuale nei confronti di un minorenne nel piazzale di un centro commerciale nel Perugino.

La Polizia era stata chiamata da un genitore subito dopo che il figlio, tornato a casa, gli aveva raccontato di quanto era accaduto, cioè dell’aggressione e dei palpeggiamenti che un adulto aveva fatto nei suoi confronti.

Il ragazzino si era recato in un centro commerciale per fare degli acquisti e si era accorto di essere seguito mentre si muoveva tra le corsie e gli scaffali in cerca dei prodotti che gli servivano. Un uomo lo fissava con intensità e ne scrutava le mosse.

Il minorenne una volta pagati i propri acquisti alle casse era uscito dal negozio per dirigersi verso il suo motorino, ma si rendeva conto che l'uomo lo stava seguendo. Senza aver il tempo di indossare il casco e avviare il ciclomotore, i minore veniva aggredito e palpeggiato dall'uomo.

Solo grazie ad uno stratagemma era riuscito a distrarre l'uomo, avviare il motore e fuggire. Gli agenti delle Volanti si erano recati nel centro commerciale e avevano subito rintracciato l'autore dell'aggressione, un cittadino albanese che si trovava presso il centro commerciale con i suoi due figli minori ed il cognato.

Gli agenti hanno anche acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, ricostruendo le modalità del pedinamento tra gli scaffali e dell'aggressione all'uscita della vittima dai locali commerciali.

Adesso con il rito abbreviato e il riconoscimento della lieve entità del fatto è arrivata la condanna, minima, rispetto ai 4 anni chiesti dall’accusa.