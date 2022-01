Altra pioggia di milioni per i progetti approvati da Romizi: finanziati i moderni bus elettrici per una nuova mobilità

Continuano ad essere premiati i progetti dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Romizi che dopo il rilancio di Ponte San Giovanni, la nascita dell'oasi di Fontivegge-Madonna Alta e altri soldi per i territori sul Tevere, è di oggi la notizia che ha ammesso il Comune di Perugia a un finanziamento di 16.962.473 per l’acquisto di mezzi di trasposto pubblico locale. Il via libera deliberato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

L’importo sarà così suddiviso: 2.169.203,00 (2019-2023) per l’acquisto delle navette elettriche per le nuove linee a servizio del centro storico, previste nel PUMS. Navette adeguate in emissioni e dimensioni al nostro centro storico. I restanti € 14.793.270,00 (2024-2033) verranno destinati all’acquisto di veicoli elettrici per le linee Bur rapid Transit nuovo progetto per cambiare la mobilità della città voluto dal sindaco Romizi. Obiettivo: promuovere un nuovo modo di vivere la città e la quotidianità nel rispetto dell’ambiente.