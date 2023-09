Perugia, minaccia e insulta l'ex della fidanzata: 56enne ai domiciliari

Insulti e minacce dal vivo e sui social all'ex della fidanzata. La polizia di Perugia ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Perugia con il quale è stata disposta la detenzione domiciliare nei confronti di un 56enne già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa. All'uomo, sottolinea la Procura di Perugia, "è stato fatto obbligo di non allontanarsi dal domicilio imposto senza autorizzazione, di non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi e dal difensore e di non comunicare con nessun mezzo (telefonico, telematico, digitale) neanche a distanza o per interposta persona con la parte offesa".

L'uomo, spiega la Procura di Perugia, "nonostante la misura in essere che prevedeva tra l'altro l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla persona offesa, in più di un'occasione aveva contravvenuto alle prescrizioni, avvicinando quest'ultimo, minacciandolo, e pronunciando nei suoi confronti frasi ingiuriose".

E ancora: "Il comportamento intimidatorio, oltre che in presenza, era proseguito anche sui social network dove l'uomo - attuale compagno dell'ex fidanzata della vittima - aveva pubblicato diverse frasi minacciose e offensive nei confronti di quest'ultimo".