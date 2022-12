Previsioni meteo per l'Umbria, l'esperto Del Francia (3bmeteo): peggioramento nel weekend, nebbia e temporali

Riceviamo e pubblichiamo le previsioni meteo per il fine settimana in Umbria del Meteorologo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com; previsto un peggioramento del weekend con uno sguardo anche al medio-lungo termine.

di Francesco Del Francia - Il Meteorologo di 3bmeteo.com

Un nuovo peggioramento del tempo sull'Umbria con piogge e rovesci previsti sia sabato che nella prima parte di domenica. Non mancheranno però dei generali momenti di pausa precipitativa che potrebbero manifestarsi tra il pomeriggio e la sera di sabato, nonché dalle ore centrali di domenica. Il momento più propizio per qualche temporale è previsto nelle primissime ore di domenica. Saranno piogge che bagneranno un po' tutte le aree umbre ma senza eccessi, i maggiori accumuli risulteranno probabili sulla provincia di Terni. Gli estremi termici di giornata per questo weekend oscilleranno tra gli 8 / 15°C delle aree pianeggianti come Terni e i 7 /12°C delle altimetrie collinari simili a Perugia.

Qualche fiocco di neve sull'Appennino inizialmente a quote superiori ai 1450-1700m ma in ulteriore e progressivo rialzo. Anche sul medio-lungo termine le condizioni atmosferiche rimarranno piuttosto umide con nuovi spunti piovosi o, quando andrà bene, con nebbie e nubi basse nelle valli interne; dall'8 dicembre nuovo treno di strutturate perturbazioni atlantiche in arrivo.