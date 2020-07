Allarme calore, temperature in aumento: il Comune decreta il livello "Forte Disagio": il meteo

Dopo il bollettino trasmesso dal Centro di Competenza Nazionale del Ministero della Salute, con il quale per le giornate di giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2020 è prevista la temperatura massima percepita di 33gradi con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, ha dichiarato di attivare per domani la fase di DISAGIO (Livello 2), mentre per la giornata di venerdì 24 la fase di FORTE DISAGIO (Livello 3). Secondo Umbriameteo.com un leggero calo delle temperature e qualche temporale è previsto nel fine settimana: "attualmente sembra che rovesci sparsi e locali temporali siano concentrati nel pomeriggio/sera di venerdì 24 luglio mentre sabato 25 luglio sarà una giornata più soleggiata del previsto, calo termico debole/moderato e temporaneo".

