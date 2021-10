IN BREVE Perugia, sequestrata marijuana "coltivata" in casa: denunciato 43enne

Partendo da alcune segnalazioni dei vicini i militari di Perugia hanno scoperto e sequestrate diverse piante di marijuana coltivate in un appartamento di un perugino di 43 anni. Durante il blitz nell'abitazione sono stati ritrovati sacchetti di carta con la marijuana, del peso complessivo di 280 grammi. Il 43enne, già con diversi precedenti, è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti, un 43enne perugino.