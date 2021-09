Salute, verso una mappa delle antenne a Perugia all'insegna della sicurezza e prevenzione: le proposte

Le antenne di telefonia mobile ormai sono, per il servizio che permettono, una parte fondamentale delle nostre città. Ma questo non vuol dire che sia una presenza indolore e con le nuove tecnologie in continua evoluzione. Per questo in commissione urbanistica di Perugia è passato un ordine del giorno all'insegna della sicurezza a tutela dei cittadini presentato dall'opposizione di centrosinistra: "Introdurre un principio di precauzione e forme di prevenzione nei processi di “transizione digitale” in atto nel territorio comunale. In commissione è passato questa proposta che sarà poi valutata dall'amministrazione comunale: una mappa aggiornata delle antenne nel territorio comunale dove si prevedono delle salvaguardie - a livello urbanistico - aree o siti particolarmente sensibili (come strutture sanitarie, scolastiche ed assistenziali). Altro punto: potenziare, particolarmente nelle scuole, una specifica campagna di informazione e sensibilizzazione supportata dalle autorità sanitarie sull’uso sicuro e consapevole delle tecnologie e dei dispositivi di radio e telefonia.