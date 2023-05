Perugia, manomettono il contatore del gas per non pagare le bollette

La polizia di Perugia ha denunciato una coppia di perugini per furto aggravato e truffa. Due tecnici dell'azienda di distribuzione del gas, durante un controllo di routine, si sono accorti che il contatore era stato manomesso con un raccordo flessibile e manicotti in ottone per bypassare la linea di distribuzione e impedire il conteggio del consumo. Così hanno chiamato la polizia.

Gli agenti hanno denunciato la 51enne - con numerosi precedenti - e il marito per furto aggravato e truffa. La donna ha raccontato ai poliziotti che né lei né il marito erano a conoscenza della manomissione, negando ogni addebito.