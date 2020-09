Perugia in piazza per Willy Monteiro Duarte: "Diciamo basta a razzismo e violenza"

A giugno in piazza IV Novembre per sostenere le proteste dilagate negli Stati Uniti dopo l'uccisione di George Floyd da parte della polizia. Oggi, 19 settembre, nella stessa piazza dopo l'uccisione brutale di Willy Monteiro Duarte a Colleferro, vittima di una violenza brutale e senza senso. Razzismo, discriminazione, violenza non sono fenomeni così lontani, sostengono gli organizzatori, "non possiamo dire non ci riguardano, perché la morte di quel ragazzo è avvenuta altrove e non nella nostra città",

Un confronto in piazza dopo settimane di incontri e confronti che il gruppo di ragazzi perugini ha portato avanti, un lavoro di sensibilizzazione e inclusione da cui ripartire di fronte ai fenomeni che la cronaca mette di fronte e alla "accettazione silente o esplicita di certi estremismi di cui ancora la cultura italiana non si è liberata".