"Aiuti me e suo fratello", la mamma porta Blind in tribunale

Chiede che il figlio possa contribuire a mantenimento suo e del fratello. Ora che la sua carriera sta andando per il verso giusto e che le difficoltà sembrano essere alle spalle, Valerica vorrebbe che il figlio Franco tendesse una mano ai suoi familiare. Franco in arte si fa chiamare Blind, è arrivato ??terzo a X Factor, ora è all'Isola dei Famosi. La sua musica raccoglie consensi e ascolti. La madre e il fratello, racconta la donna, vivono con i pochi soldi del sussidio che riceve, ma arrivare a fine mese è sempre complicatissimo.

La richiesta è finita davanti al giudice civile di Perugia, la donna chiede che il figlio Blind rispetti l’obbligo agli alimenti, previsto dal codice civile, articolo 433 e seguenti, vista la situazione di necessità in cui i familiari si trovano. Nonostante, sottolinea la donna, quello che Blind racconta. Respinge le “accuse” di averlo abbandonato, “Ha vissuto con me e suo fratello fino a 20 anni”, e il ritratto che in televisione come nel suo libro emerge: “Non dice completamente la verità”. Sul procedimento, a trattazione scritta, si dovrà esprimere il giudice.