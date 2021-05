Madonna Alta, ripulito il parco: mascherine usate, vetri e tante cicche di sigarette

In tanti per ripulire il parco Area Genna 2 a Madonna Alta. In prima linea gli organizzatori del Comitato Borgo Storico di Madonna Alta. Per due ore, muniti di guanti e buste, gli attivisti hanno percorso tutto il parco raccogliendo i rifiuti. “Abbiamo avuto la partecipazione di tanti bambini – hanno detto i rappresentanti del comitato - e ci è dispiaciuto non avere la presenza di adolescenti e ragazzi in questa giornata dedicata alla pulizia del parco Area Genna 2. Abbiamo raccolto, mascherine usate, estathe e altre bottiglie di plastica, bottiglie rotte di vetro, ma soprattutto tante cicche di sigarette". La zona ripulita parte dalle abitazioni poste perimetralmente il parco fino alla recinzione della scuola. "Speriamo di essere riusciti nell’intento di dare nuovo decoro a questo parco cittadino che rappresenta uno sfogo importante per gli abitanti della zona vecchia di Madonna Alta e per le tre scuole che insistono in questo spazio”.