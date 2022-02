In lutto il mondo del volley a Perugia; addio la fondatore Don Falini della mitica Sirio che ha vinto in Italia e nel mondo

Il mondo della pallavolo regionale dell'Umbria è in lutto per la scomparsa questa mattina di Padre Aldo Falini, frate cappuccino, padre fondatore della Pallavolo Sirio Perugia (1970), che dai campi dell’oratorio è riuscita ad arrivare alla conquista di 3 scudetti, 2 Coppa dei Campioni/Champions League e svariate coppe nazionali e internazionali. Padre Falini è rimasto un riferimento per il mondo del volley con la Pallavolo Perugia, di cui è rimasto Presidente, da Monteluce e da San Sisto. I funerali si terranno sabato 26 febbraio alle ore 15 presso la chiesa della parrocchia dell’Oasi di Sant’Antonio in via Canali a Perugia.