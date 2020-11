Perugia piange la scomparsa di Diego Patatini, agente scelto della polizia locale

Perugia in lutti per la scomparsa di Diego Patatini, agente scelto della polizia locale, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari la scorsa notte dopo una lunga malattia. Classe 1968, Patatini è stato per anni in forza al reparto 'viabilità': apprezzato da tutti i colleghi per la sua grande umanità e l’assoluta dedizione alla famiglia ed al lavoro, Diego Patatini lascia la moglie Alessia e la figlia Giulia di 10 anni.

"Alla famiglia di Diego ed all’intero Corpo della Polizia Locale di Perugia - si legge in una nota del Comune - vanno le più sentite condoglianze da parte del sindaco Romizi e dell’amministrazione per la perdita di un uomo e di un agente che ha dato tanto alla comunità perugina con il suo impegno".