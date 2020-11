Comune di Perugia in lutto per la scomparsa del geometra Enrico Liviabella

Perugia in lutto per la scomparsa di Enrico Liviabella, per lungo tempo dipendente del Comune. Questo il messaggio di cordoglio dell'amministrazione cittadina: "Si è spento nella giornata di sabato, dopo una lunga malattia, all’età di 65 anni il geometra Enrico Liviabella, per tantissimi anni dipendente del Comune di Perugia in servizio presso l’ufficio tecnico, pronto intervento, post sisma. Nativo di Marsciano, Liviabella lascia la moglie Anna Rita ed il figlio David".

"Alla famiglia - si legge ancora nella nota - il sindaco Andrea Romizi e l’amministrazione comunale tutta esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di un professionista molto stimato nell’ambiente di lavoro per le sue competenze, l’impegno e la passione profusa nello svolgimento delle attività assegnategli".