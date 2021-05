Perugia piange la prematura di Angela Tiacci: il cordoglio del sindaco Romizi

Amministrazione comunale in lutto: "Si è sempre prodigata nell’aiutare il prossimo, anche attraverso l’operato dell’Unitalsi"

Perugia in lutto per la prematura scomparsa di Angela Tiacci, con il sindaco Andrea Romizi e l’assessore Leonardo Varasano che "esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Angela Tiacci".

"L’amministrazione comunale - si legge in una nota - si stringe al dolore delle famiglie Paoletti e Tiacci e ricorda la gentilezza e la generosità con cui Angela si è sempre prodigata nell’aiutare il prossimo, anche attraverso l’operato dell’UNITALSI".