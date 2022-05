Il popolo della notte perde uno dei suoi "maestri": addio a Sauro Cosimetti

Sauro Cosimetti, storico dj, originario di Valfabbrica, è morto. Per decenni ha segnato la scena dei club, legando il suo nome allo storico Red Zone, ma non solo. Un elenco sterminato di partecipazioni, di locali e di serate segnate dal suo tocco. La comunità di dj e "popolo della notte" lo saluta con profondo dolore e gratitudine per aver segnato la strada di tanti che si sono avvinati alla consolle sul suo esempio. E tantissimi, sui social, sono i messaggi di cordoglio di chi con la sua musica ha ballato e continuato a farlo fino a pochi giorni fa. "Sei stato uno dei più grandi. La tua musica ci ha accompagnato in questi anni e sempre lo farà" lo ricorda così il Dancity Festival di Foligno.

Sauro Cosimetti , 55 anni, sarebbe morto per cause naturali.