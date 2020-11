Ponte San Giovanni, addio all'imprenditore Alfio Monacchia: "Se ne va un pezzo importante della città"

Il Presidente del Consiglio comunale Nilo Arcudi ha espresso vivo e profondo cordoglio per la scomparsa di Alfio Monacchia, storico imprenditore perugino. Con il fratello Claudio, Alfio Monacchia ha fondato nel 1967 la società Fratelli Monacchia, poi divenuta Monacchia Elettromeccanica, con importanti incarichi sia in Italia che all’estero nel settore di competenza.

“Registro con grande tristezza la notizia della scomparsa di Alfio Monacchia, un uomo che ha fatto la storia dell’impresa a Perugia ed, in particolare, a Ponte San Giovanni. Con lui se ne va un pezzo importante della città per le indiscusse capacità umane ed imprenditoriali che ha sempre dimostrato. In questo momento di dolore ci stringiamo con affetto alla sua famiglia”.