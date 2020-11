INVIATO CITTADINO Logge dei Lanari, fame e disperazione alimentano un dormitorio improvvisato

Logge dei Lanari ridotte a dormitorio di homeless e sbandati. Lo documentano, in modo inequivocabile, diversi materiali lasciati in loco. Si tratta di cartoni, coperte, sciarpe e maglioni per difendersi dal freddo e dall’umidità della notte. Ci sono anche brick di vino e lattine di birra, insieme a cicche e residui vari, documentati da cattivo odore.

Qualcuno ha fatto le pulizie, ma non ha gettato quelle povere cose. Si è limitato a sistemarle alla meglio, mosso da pietà verso le condizioni miserabili di chi non ha letto né tetto. Fra poco arriverà il freddo, quello grosso. E bisognerà pur attivarsi per fornire un rifugio a quella persona in stato di grave necessità. Perché l’umanità prevalga sul cinismo e sull’indifferenza.