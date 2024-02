Questura chiude per 15 giorni uno storico locale notturno. Il ricorso dei gestori: "Abbiamo chiamato noi la Polizia ed evitato il peggio"

eri pomeriggio gli agenti della Questura hanno notificato la chiusura temporanea ai proprietari e soci del noto locale perugino, in pieno centro storico, per via di un brutto episodio violento, causato da un soggetto che è stato portato all'esterno prima che provocasse danni o creato problemi agli avventori, Fuori sulla strada la situazione è continuata ad essere critica fino all'arrivo della polizia. La chiusura è temporanea: la sospensione della licenza di un pubblico esercizio sito a Perugia, per un periodo di 15 giorni. Il fattaccio risale allo scorso 26 gennaio ed è stato necessario anche l'intervento del 118 per curare una persona rimasta ferita.

"Nella stessa giornata, la vittima, una volta dimessa dal nosocomio, era ritornata sul luogo dell’evento, danneggiando volontariamente, con la propria automobile, la vetrata del menzionato esercizio pubblico". Creando ulteriori danni economici ai gestori ma il Questore ha deciso comunque di punire alla fine anche il locale: con 15 giorni di casse vuote. I gestori hanno fatto ricorso contro il provvedimento attraverso lo studio Panzarola per ribadire che sono loro le vittime e che sempre loro sono stati coloro che all'interno del locale sono riusciti ad arginare un soggetto violento che è stato prontamente allontanato. All'esterno sarebbero avvenuti gli episodi violenti. Sempre i gestori hanno spiegato di aver immediatamente contattato le forze dell'ordine per evitare il peggio anche sul piazzale.