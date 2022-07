Litiga con l'amico che la ospita, arriva la Polizia e scopre che doveva aver lasciato l'Italia da un mese: denunciata

Una 46enne straniera, originaria dei Caraibi, è stata denunciata dagli agenti della Polizia di Stato di Perugia che sono intervenuti a Fontivegge per una lite in atto.

Giunti sul posto, gli operatori hanno notato una donna che, in palese stato di ebbrezza, urlava e inveiva nei confronti di un uomo. Sentito dagli agenti, il richiedente ha riferito di aver litigato con la donna che da qualche tempo era ospite a casa sua.

L’uomo ha raccontato ai poliziotti che qualche ora prima la 46enne si era presentata a casa sua insieme alla figlia e aveva iniziato ad insultarlo, danneggiando i mobili della cucina e arrivando persino a sputargli addosso. La donna, invece, ha riferito agli operatori di essere stata lei vittima dell’aggressione.

Gli agenti hanno proceduto con l’identificazione, rilevando che la 46enne aveva a proprio carico un ordine del Questore di Perugia di lasciare il territorio nazionale, emesso lo scorso 6 giugno.

Per questo motivo, al termine delle attività di rito, la donna è stata denunciata per non aver ottemperato all'obbligo.