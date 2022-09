Perugia, violenta lite tra padre e figlio per la gestione del negozio: ritirate armi e porto d'armi a scopo precauzionale

Una lite accesa tra padre e figlio, proprietari di un piccolo market perugino, ha richiesto l'intervento immediato della Polizia di Stato per evitare che la situazione degenerasse. I poliziotti, giunti sul posto, hanno prima parlato con il figlio – un cittadino italiano, classe 2001 – provando, fin da subito, a placare gli animi e a ristabilire la calma. Poi hanno rintracciato il padre che si era allontanato prima dell'arrivo delle Volanti per sentire la sua versione. Dal racconto è emerso che padre e figlio – soci di un’attività commerciale – avevano avuto un’animata discussione relativa alla gestione del supermercato che era degenerata in una lite verbale dai toni molto accesi. Il ritrovato clima di tranquillità sia in famiglia che nel market però non ha evitato il ritiro di fucili e porto d'armi del giovane ventenne. Un ritiro a scopo precauzionale.