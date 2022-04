Vuole aiutare un automobilista in difficoltà, ma alla fine viene picchiato e costretto a fuggire: denunciato 39enne

Aveva notato un'auto andare lentamente, con fare incerto, e per questo aveva deciso di intervenire per prestare soccorso al conducente. Per questo dalla sua auto gli aveva fatto dei segnali con il clacson e con i fari per farlo accostare e verificare le sue condizioni di salute. Il conducente però, dopo essersi fermato, lo ha afferrato al collo e poi picchiato: la vittima è riuscita però a divincolarsi e fuggire. Una volta al sicuro ha chiamato la polizia per raccontare l'aggressione.

Gli agenti, a quel punto, hanno raggiunto il conducente che, fin da subito, ha mostrato un atteggiamento poco collaborativo, rifiutando di fornire le proprie generalità e insultando i poliziotti. Ma alla fine è stato identificato: si tratta di un cittadino italiano – classe 1983 – con alcuni precedenti di polizia per truffa, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Era in possesso anche di un taglierino. Il 39enne è stato denunciato per i reati di percosse, lesioni personali, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.