IL PERSONAGGIO | A Perugia il campione Cassioli per una lezione ai giovani: "Sono cieco ma ho trasformato questo limite in punto di forza"

"Quando salto sono libero, sono uguale a tutti ed è una figata pazzesca, è un mix tra strizza e coraggio": Daniele Cassioli è sia una leggenda dello sport internazionale paralimpico che uno esempio come uomo e come sportivo non solo per chi è costretto a vivere con una disabilità ma anche per tutti i giovani in cerca del proprio posto nel mondo. Daniele Cassoli è anche uno scrittore di successo: “Il vento contro” e “Insegna al cuore a vedere” sono le opere presentate a Perugia, grazie alla collaborazione del Lions Club Perugia, un gremito al Teatro della Sapienza del Collegio di Merito dell'Onaosi. Daniele è cieco dalla nascita, ha sofferto, ha lottato e poi ha trovato la sua libertà, la sua professione e la sua forza nello sport.

“Ho iniziato con lo sci alpino e poi quasi per scommessa è arrivato lo sci nautico. Lo sport mi riempiva le giornate e finalmente dava, anche a me, qualcosa da raccontare ai miei coetanei, loro mi parlavano della partita di pallone e io raccontavo la mia nuova vita fatta di 5 allenamenti a settimana, in pista o sui tappeti elastici d'inverno e poi da marzo, con l'acqua a 8 gradi come una bottiglia del freezer, in mare”. "Crescendo mi sono reso conto che la mia storia poteva essere da stimolo per altre persone. Tutti gli sport dimostrano che quando si decide di mettersi in gioco, al di là del risultato, non si perde mai. Lo sport è quel pezzo di strada che c’è tra noi e la felicità". E ancora: "Ecco chi è Daniele Cassioli, una persona come tante altre che ha fatto del proprio limite un punto di forza. Più che raccontare dove sono arrivato, quando faccio formazione, racconto da dove sono partito perché ognuno di noi, prima o poi, si trova a dover ripartire e non sta scritto da nessuna parte che essere cieco sia più grave delle difficoltà di ognuno di voi. Non esistono problemi di serie A o serie B. Esistono atteggiamenti di serie A o serie B e sono questi, alla fine, che fanno la differenza". Parole da brividi, che riescono, solo in parte, a far rivivere l'emozionante serata organizzata dal Lions Club Perugia con il campione.

Al teatro anche gli studenti di Psicologia e Scienze Motorie dell'Università di Perugia e i bambini non vedenti provenienti dai Comuni di Assisi, Città di Castello, Terni e Spoleto. Successivamente l'assessore allo Sport del comune di Perugia Clara Pastorelli ha portato i saluti della città al Campione e ai tanti giovani intervenuti. L'evento ha visto la partecipazione della Direttrice del Collegio Onaosi, Angela Sancricca, al presidente del Lions Club Perugia, Giuseppe MariaFamà e Maria Rosi, Cip Umbria.

Il campione ha spiegato che i libri sono "saltati" fuori dopo un grave infortunio: "L’infortunio alla spalla del marzo 2016 ha rappresentato un brusco stop per la mia vita da sciatore, ma è stata anche l’occasione per dedicarmi ad altre attività: oltre a quella con i bambini, mi sono avvicinato alla scrittura. Sono riuscito a mettere nero su bianco la mia storia, parlando della cecità ad un pubblico più ampio partendo dallo sport, un’attività che unisce tutti. Così è nato Il Vento Contro, il mio primo romanzo edito da De Agostini, che tratta, dal mio punto di vista, temi quotidiani: dalla vita di coppia alla paura di non essere all’altezza". Alla fine dell'incontro Daniele ha invitato al coraggio e alla vita tutti, disabili e non, non a caso uno dei suoi motti principali è questo: "conoscere i propri limiti e mettercela tutta per superarli e correggerli". Grazie Daniele per una lezione straordinaria e valida per tutti.