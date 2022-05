Le spoglie mortali di don Mario Stefanoni verranno traslate nel cimitero di Ficulle.

È stata una figura di rilievo della Chiesa perugina e lascia un cordoglio grandissimo in quanti lo hanno conosciuto e amato [ INVIATO CITTADINO In tanti a salutare don Mario Stefanoni, ricordando le sue straordinarie parabole (perugiatoday.it) ]. Apprezzandone soprattutto le doti di confessore comprensivo e ispirato da altissima spiritualità. Oltre che personaggio di profonda cultura biblico-liturgica, mai esibita, ma di inusuale spessore.

Decise per la cremazione e la sua volontà è stata rispettata.

La traslazione delle ceneri a Ficulle è prevista per il 25 maggio. Dopo una messa (9:30) alla chiesa del Santuario della Madonna della Maestà, saranno deposte nel vicino cimitero.

Si ricorda in proposito un episodio storico risalente al secondo conflitto mondiale. Quando gli abitanti di Ficulle furono costretti a scappare dalle loro case per l'avvicinarsi del fronte, in concomitanza con la ritirata dei tedeschi e l'avanzare delle truppe alleate.

Per questo affidarono alla Madonna la custodia del paese abbandonato.

I bombardamenti risparmiarono miracolosamente la città ed i ficullesi posero una lapide di ringraziamento alla Madonna che ne aveva protetto le dimore.

Il 22 agosto del 1954 Papa Pio XII, per mano del vescovo diocesano monsignor Francesco Pieri, incoronò solennemente con un diadema la sacra immagine della Madonna della Maestà.

Quei resti mortali sono dunque sotto la protezione della Vergine Santissima, che don Mario commemorava con fede e intensità. Penso alle celebrazioni della Festa dello Scapolare, trasferita dalla chiesa del Carmine e festeggiata, ormai da molti anni, nella chiesa di Santa Maria Nuova, alla Pesa.