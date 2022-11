Al via i lavori di bitumazione nel tratto di via della Valtiera tra il centro commerciale Collestrada e la rotatoria

Al via i lavori di ripavimentazione stradale lungo via della Valtiera nel tratto ricompreso tra il centro commerciale Collestrada e la rotatoria antistante il ponte di legno.I cantieri prenderanno il via il prossimo 9 novembre. Per consentire l’espletamento dell’intervento, che verrà realizzato in orario diurno, con ordinanza 1385 del 4 novembre sono stati disposti i seguenti provvedimenti sulla circolazione stradale, in vigore dal giorno di inizio e fino al termine dei lavori, la cui durata presunta è di circa 15 giorni, dal lunedì al venerdì con orario 8.30-18.30: divieto di transito disciplinato da idonea transennatura e segnaletica in via della Valtiera, nel tratto compreso fra la rotatoria interna al centro commerciale Collestrada e il civ. 225/d; in deroga al provvedimento di cui al punto 1) è consentito il transito ai veicoli di soccorso; senso unico alternato di marcia disciplinato da idonea segnaletica e personale incaricato dalla ditta esecutrice munito di idonei dispositivi di segnalamento stradale in via della Valtiera, nel tratto compreso fra il civ. 225/d e la rotatoria antistante il ponte di legno, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori; limite massimo di velocità di 30 km/h in via della Valtiera, nel tratto di cui al punto 3) e in quelli adducenti. Nei giorni e negli orari in cui i lavori non sono in atto verrà ripristinata la regolare circolazione stradale.