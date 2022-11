Scuole a Perugia, finanziati i lavori di messa in sicurezza per i plessi Leonardo da Vinci e Lombardo Radice

Approvato dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco Gianluca Tuteri, il progetto per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della scuola dell'infanzia Leonardo da Vinci e primaria Lombardo Radice. L’intervento rientra tra quelli finanziati con l’ordinanza del Commissario straordinario Sisma 2016 per un importo di 3.370.000 euro. A Perugia sono in tutto cinque gli interventi che ricadono nell’ambito dell’ordinanza speciale. Il progetto sarà trasmesso all’Ufficio Speciale Ricostruzione regionale per una preventiva condivisione, nonché all’Ufficio del sub-commissario Sisma al fine dell’indizione della conferenza regionale per la ratifica finale.