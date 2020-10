Comune, passa il piano Numerini per i Cva di Casaglia e Ramazzano: "Stabili ora più sicuri"

La giunta comunale ha approvato questo pomeriggio, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Otello Numerini, i progetti esecutivi per gli interventi di prevenzione incendi dei CVA di Casaglia e di Ramazzano, rispettivamente per 110mila e 47mila euro. Interventi che si vanno ad aggiungere a quelli attualmente in corso per l’adeguamento dei CVA di Colombella, Montelaguardia e San Martino in Campo.

“I lavori per il miglioramento e la sicurezza dei numerosi CVA dislocati nelle frazioni del territorio comunale proseguono come previsto. –spiega l’assessore Numerini- Naturalmente, il programma andrà avanti con ulteriori interventi in altri CVA anche per il prossimo futuro perché è indispensabile permettere ai cittadini, soprattutto nelle aree più periferiche del territorio comunale, di fruire di luoghi di socialità e incontro adeguati e sicuri.”