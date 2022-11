ARTICOLO DI SERVIZIO | Perugia, rubinetti a secco per il pomeriggio dei 21 novembre per lavori: coinvolta l'area di Ponte Felcino

Nuovi lavori alla rete idrica di Perugia per delle opere di manutenzione finalizzate al contenimento di perdite di acqua potabile. Umbra Acque ha comunicato che le squadre entreranno in azione lunedì 21 novembre 2022 dalle ore 14:00 alle 18:00 ed è necessario sospendere l’erogazione idrica nelle seguenti zone/vie del Comune di Perugia: Str. Tiberina Nord in fraz. Ponte Felcino e Loc. Montescosso .

"Si ricorda - spiegano in una nota Umbra Acque - inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 .250.445