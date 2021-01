Maltempo, albero si abbatte sulla strada occupando le due corsie: nessun ferito (le foto)

Un grande albero si è abbattuto nella giornata di oggi su una strada perugina occupando tutte e due le corsie. La fortuna ha voltuo che nessun automobilista in quel secondo transitasse in zona: on avrebbe avuto via di scampo e molto probabilmente ci avrebbe rimesso la vita. Il cedimento è causato - secondo gli esperti - dalle forti raffiche di tempo e dalle piogge battenti di questi giorni. Il fatto è avveuto lungo la strada lacugnana (tra San Sisto e Decathlon). Sul posto i vigili del fuoco che armati di motoseghe hanno tagliato il tronco e i rami e liberata la strada.