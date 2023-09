Perugia, la badante che ruba i gioielli degli anziani che doveva accudire

I carabinieri di Perugia hanno denunciato una 26enne, cittadina moldava, per furto. Secondo la ricostruzione dei militari la donna, che lavorava come badante di due anziani, ha fatto sparire oggetti e gioielli in oro per circa 4mila euro dall'abitazione della coppia.

I carabinieri hanno passato al setaccio i compro oro della città, trovando parte della refurtiva per un valore di circa mille euro. La donna è stata incastrata dalle immagini di vidersorveglianza del negozio.