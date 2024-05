Perugia, irrompe in casa della compagna e la pesta a sangue

La polizia di Perugia ha arrestato un 32enne, cittadino ecuadoregno con diversi precedenti, per lesioni personali e violazione di domicilio. Secondo la ricostruzione della Questura l'uomo ha fatto irruzione con la forza in casa della compagna e l'ha picchiata violentemente. La donna è stata portata al Santa Maria della Misericordia dove le sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

L'uomo è stato arrestato per lesioni personali e violazione di domicilio e messo agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.