INVIATO CITTADINO Giardinetti Carducci. Fontanella senza pace. Una ne metti… dieci ne rompono

Giardinetti Carducci. Fontanella senza pace. Una ne metti… dieci ne rompono. Marca visita, ancora una volta, quel manufatto che si ostinano a rimettere nel posto sbagliato. Quando innovare significa… peggiorare. È ormai una battaglia definitivamente persa. Errare humanum, perseverare diabolicum. Dopo una brutta canellina in metallo, provvisoria, ma duratura [ Giardini Carducci, la fontanella eternamente provvisoria (perugiatoday.it) ], chi di dovere aveva rimesso la vasca in pietra. Intendiamoci: non un pezzo unico o artigianale, ma un manufatto seriale, come ce ne sono tanti. Basta andare ai giardini del Frontone, per vedere una gemella. Ma in giro ce stanno a bizzeffe. Come si ricorderà, quella fontanella è stata a più riprese colpita, vandalizzata, fatta a pezzi. Per distrazione, s’intende. Ma, se una cosa si ripete, è segno che il caso ci ha poco a che vedere e che la posizione è infelice.

Hanno deciso di collocarla al centro della piazza, davanti al monumento a Pietro perugino (dire che quel bronzo, ma anche il supporto lapideo, abbiano bisogno di restauro è ormai una banalità!). In quella posizione, come si dice “impiccia”. Se è vero che, fra manovre errate e colpevoli distrazioni, la canellina è sempre dal dottore. Una volta l’ha restaurata il mitico Andrea Gobbi, ma inutilmente. [ Giardini Carducci, la fontanella distrutta (per la seconda volta) è ormai irrecuperabile (perugiatoday.it) ]. Segno che il malanno è inevitabile. Insomma: messa in quel punto, cerca rogna! [ La canellina titolare e la… supplente. Accade ai giardinetti Carducci, dopo l’incidente che ha ridotto in frantumi la fontana (perugiatoday.it) ].

Abbiamo più volte scritto, e documentato, che la posizione originaria era un’altra. Da quando aveva il bulbo in ghisa (foto dell’amico Giulio Giungi, con alle spalle il manufatto) a quando vi fu piazzata quella col vasca in pietra, è sempre stata sotto il cedro a lato del monumento, in aderenza all’aiuoletta. Se ne vedono ancora gli attacchi e lo scarico. Ne ho già raccontato le sorti in un’intervista che mi fece il direttore Nicola Bossi [ L'INTERVISTA Giardini Carducci e la fontanella distrutta due volete: "Ecco come salvarla... a costo zero" (perugiatoday.it) ]. Parlando dei tempi in cui, troppo squattrinati per andare al bar, andavamo a farciun “nocerino”, come si chiamava la bevuta di acqua di Nocera a costo zero. O quando ci si divertiva attappando il diffusore e caricando lo “squizzo” che giungeva “ad astra”. Eppure sembra che la “modernità” e la novità abbiano richiesto che stesse al centro della piazza. Mah!

Già da un paio di settimane, qualcuno ha di nuovo sbattuto sulla canellina che ne è uscita malconcia. L’altro ieri, due agenti della Municipale ne hanno notato il precario equilibrio e hanno fatto la relazione al Comando. C’era il rischio che un bambino, o un cane di grossa taglia, ci rimettessero la buccia o il pelo. Così adesso la fontanella è di nuovo transennata. In attesa del restauro, della sostituzione, di un nuovo ricovero in clinica. Questo abbiamo voluto, questo otteniamo. Ma rimetterla dove stava no? Il ‘pristino stato’ è fuori moda? A meno che a qualcuno sfugga il significato di “pristino”. Che non è una parolaccia.