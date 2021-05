Ragazzino investito in zona Centova nel pomeriggio di venerdì 21 maggio. Il 15enne è stato travolto mentre era in sella alla bicicletta. I giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.