Via Cortonese, anziano investito mentre attraversa finisce in ospedale

Un uomo di 76 anni è stato trasportato in ospedale dopo essere stato investito da un'auto. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Cortonese. Accertamenti in corso per ricostruire l'accaduto. L'uomo è stato trasportato in ospedale con ferite di media gravità, non risulta essere in pericolo di vita. Le operazioni di soccorso prima e quelli per i rilievi necessari hanno provocato rallentamenti e code in diverse parti della città