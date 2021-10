Perugia investe sugli asili nido ed è tra i migliori in Italia. Tuteri: "Luoghi essenziali per lo sviluppo del bambino". Il punto su: posti, costi e mense

Gli asili nido sono uno dei punti di forza di Perugia che ha saputo incrementare sul territorio anno dopo anno e nell'ultimo periodo si è rivoluzionato anche il piano dello sviluppo cognitivo e relazionale dei piccolissimi ospiti. L'amministrazione comunale considera un investimento le risorse impegnate ogni anno per sostenere questa rete dato che gli asili sono considerati "fondamentali per l'educazione e la stimolazione dei giovanissimi". Il punto è stato fatt stamani dall’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Andrea Romizi e dal vice sindaco con delega alle politiche scolastiche e giovanili, Gianluca Tuteri, alla presenza dei dirigenti di settore, Roberta Migliarini (Area Servizi alla persona) e Monia Benincasa (Unità operativa Edilizia scolastica).

“Proprio oggi ricorrono 40 anni dall’istituzione degli asili nido in Italia – ha ricordato il vicesindaco Tuteri – Eppure solo da poco queste strutture sono state ricondotte nella sfera educativa, dopo essere rimaste a lungo collocate in quella assistenziale. E c’è ancora la percezione diffusa che l’asilo sia legato alla ‘custodia’. Invece, è soprattutto un luogo di stimoli positivi che, insieme a quelli provenienti dall’ambiente famigliare, sono essenziali per lo sviluppo cognitivo e relazionale. Ecco perché reputiamo gli asili così importanti: sono luoghi dove si svolge una parte essenziale dell’educazione”.

Tuteri ha citato in particolare L’Albero di tutti, “un asilo dove i genitori stanno insieme ai figli sotto la supervisione delle educatrici”. Per numero di posti autorizzati ogni 100 bambini, “l’Umbria è seconda in Italia, dopo la Valle d’Aosta, e Perugia presenta una media anche migliore di quella regionale, con il 43,8%, un’offerta ottimale. Ma, al di là dei numeri, ci siamo interessati alla qualità, a partire dalla formazione del personale, perché siamo convinti di gettare così le basi della qualità del futuro dei nostri figli”, ha concluso il vicesindaco.

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Dopo un 2020 reso complesso dall’emergenza sanitaria, con aperture e chiusure continue, i servizi educativi e scolastici del Comune di Perugia sono ripartiti facendo tesoro delle esperienze fatte e delle soluzioni adottate, confermando l’impegno a mantenere e a sviluppare la partecipazione alla vita del nido e della scuola. Il periodo dell’emergenza sanitaria ha anche incentivato la gestione digitale della fornitura di libri di testo e delle richieste dei servizi di trasporto e refezione scolastici. Quanto alla riorganizzazione legata al Covid, nei nidi e scuole dell’infanzia è stata mantenuta l’apertura tra le 9 e le 10. I centri per bambini conservano l’orario di 5 ore e un più basso rapporto educatore/bambino.

Nei nidi si è cercato di tornare il più possibile alla normalità, sia riprendendo prassi introdotte per la situazione pandemica (es. cambio scarpe

all’ingresso dei nidi), sia affinando le strategie per garantire un alto livello di sicurezza. Le strutture. Nei servizi socio–educativi sia pubblici sia privati autorizzati al 1° settembre 2021 la ricettività complessiva è di 1.329 unità. Quanto ai servizi per la prima infanzia, l’offerta del Comune per questo anno educativo è rappresentata da 587 posti nido, distribuiti in 14 nidi, dei quali 13 a gestione diretta (461) e uno a gestione indiretta (40), un Centro per bambini (14) e in convenzione con nidi privati autorizzati (86). Tra nidi e servizi integrativi sono impiegate 112 educatrici.

Quanto al sistema tariffario per i nidi d’infanzia, vengono applicate tariffe personalizzate, determinate sulla base della Isee posseduta nel 2021 e

tenendo conto delle quattro fasce orarie attivate per l’anno educativo 2021/2022. È prevista l’esenzione per valori di Isee pari a zero. Per tutti gli Isee pari o superiori a 30.001 euro vengono applicate le rette mensili massime stabilite per le rispettive fasce orarie, pari a 288 euro, 384 euro, 432 euro. Il costo dei nidi d’infanzia comunali sostenuto direttamente dal Comune è di circa 5 milioni su un totale di 5,8.

Il Comune gestisce inoltre tre scuole dell’infanzia (260 posti) dove sono impiegati 24 insegnanti. L’offerta scolastica statale nel territorio perugino è infine composta da 15 istituzioni scolastiche, riorganizzate in senso “verticale” attraverso l’adozione estesa del modello dell’istituto comprensivo. Le sedi scolastiche statali sono 138 per un totale di 14.940 alunni.

Refezione scolastica

L’Ente fornisce il servizio di refezione scolastica (colazione e pranzo) agli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia e la primaria a tempo pieno attraverso i centri di preparazione pasti distribuiti nel territorio. La preparazione dei pasti è esternalizzata presso il Centro Preparazione Pasti di San Sisto, che serve 8 scuole e prepara circa 700 pasti giornalieri, per un totale annuo di circa 130mila, e presso 13 cucine-polo e 4 cucine singole, che preparano circa 3.750 pasti giornalieri, per un totale annuo di circa 570mila pasti, e servono complessivamente 56 scuole. La preparazione pasti è invece a gestione diretta presso le scuole dell’infanzia Il Tiglio e Flauto Magico che preparano circa 200 pasti al giorno per un totale di circa 39mila.

Trasporti

Il servizio di trasporto scolastico è effettuato a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado ed è reso esclusivamente per il territorio di competenza di ogni scuola. Detti servizi sono forniti prioritariamente ad utenti le cui abitazioni distino almeno un chilometro dalla scuola medesima. Il servizio conta complessivamente 1.485 utenti. La riduzione della capienza dei mezzi all’80% legata al

Covid nell’anno scolastico 2020/2021 ha comportato un aumento dei chilometri coperti (880mila).