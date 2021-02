Perugia, inseguimento in centro dopo furto: arrestato ladro, trovati oggetti di altri furti

Individuato un potenziale ladro seriale specializzato nei furti in auto e nello "strappare" borsette e collanine a signore, specialmente se anziane. Si tratta di un 30enne che è stato arrestato dalla Volante dopo che è stato inseguito per le vie cittadine del centro storico. La cattura è avvenuta a Porta Pesa dopo un'operazione a tenaglia che ha visto alcuni poliziotti a piedi e altri in auto per metterlo in "gabbia". L'allarme era scattato quando una donna aveva richiesto l’intervento di una pattuglia dopo che le era stata rubata la borsa, in un suo momento di distrazione, all’interno dell’auto.

Gli agenti non hanno ritrovato soltanto il cellulare e il bancomat sottratti alla donna ma anche altri oggetti che farebbero parte di numerosi bottini frutto di furti avvenuti a Perugia. Sono in corso accertamenti per verificare se effettivamente vi sia un collegamento tra l’uomo arrestato e i delitti registrati e denunciati nell’ultimo periodo.Il 30enne, arrestato per il reato di furto aggravato, è rinchiuso nella Casa Circondariale di Perugia Capanne.