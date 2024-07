Perugia, inseguimento a tutto gas lungo la E45: automobilista corre nei campi

Inseguimento a tutto gas lungo la E45. La polizia stradale di Perugia ha denunciato un 32enne, cittadino nigeriano, gravato dalla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi al test dell’etilometro. L'uomo è stato anche multato per guida senza patente.

È successo all'altezza di Ponte San Giovanni. I poliziotti hanno notato un'auto a tutta velocità lungo la superstrada e hanno tentato di fermarla. Il conducente ha ignorato l'alt ed è scappato a tutto gas. Ne è nato un inseguimento. Gli agenti della stradale sono riusciti a bloccarlo e a identificarlo. Il 32enne è riuscito a scappare a piedi nei campi.

Dagli accertamenti è emerso al momento del controllo, oltre ad aver violato le prescrizioni disposte dal Tribunale di Sorveglianza in ordine alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali cui lo stesso è sottoposto, era privo di patente di guida poiché mai conseguita.