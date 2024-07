Perugia, inseguimento a tutto gas lungo la E45: 32enne corre nei campi e poi finisce in carcere

Non si ferma all'alt, si fa inseguire dalla stradale lungo la E45 e poi scappa nei campi per non fare l'etilometro. La polizia di Perugia ha dato esecuzione a un decreto del Magistrato di Sorveglianza di sospensione dell'affidamento in prova ai servizi sociali con ordine di carcerazione nei confronti di un 32enne, cittadino nigeriano, già condannato con sentenza definitiva per rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo era in prova ai servizi sociali quando non si è fermato all'alt della polizia stradale lungo la E45. Dopo la denuncia è scattato il decreto del Tribunale di Sorveglianza. La polizia di Perugia lo ha trovato e rinchiuso nel carcere di Capanne.