L'inquilina non paga l'affitto, l'anziano e invalido proprietario stacca tutte le utenze e cambia la serratura della porta: a processo

L’inquilina non paga l’affitto e lui stacca luce, acqua, gas e finisce in tribunale con l’accusa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La Procura di Perugia ha portato in tribunale l’uomo, italiano di 74 anni difeso dall’avvocato Massimo Perari perché “con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, al fine di esercitare un preteso diritto potendo ricorrere al giudice per importi mensili non corrisposti per un totale pari a 200 euro e relativi alle utenze su di un proprio immobile” lasciato in comodato d’uso all’inquilina, “si faceva arbitrariamente ragione da sé, approfittando di momentanee assenze” della donna, “dapprima staccando le utenze di acqua, luce e gas e successivamente cambiando la serratura della porta di accesso”.

I fatti attribuiti all’uomo sono avvenuti tra il 27 e il 29 gennaio del 2018, quando la donna aveva chiamato la Polizia denunciando di essere rientrata dopo una settimana di assenza e aver notato che tutte le utenze erano staccate che il proprietario dell’appartamento le aveva detto che “non avendo riscosso da lei il canone scorso di affitto, doveva cambiare casa e quindi aveva staccato di sua iniziativa le utenze”.

Sentito dagli agenti l’imputato, “in evidenti problemi fisici in quanto colpito da ictus qualche anno prima e invalido”, confermava quanto detto dalla donna e “su invito degli operanti a ripristinare le utenze, lo stesso rimaneva irremovibile”. A quel punto gli agenti lo avvertivano che aveva compiuto una “violazione penale” e la donna, una cittadina marocchina di 31 anni, confermava che avrebbe presentato una denuncia.

Dopo quattro anni la vicenda è arrivata davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia.