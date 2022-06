Turismo, Francia-Perugia summit in Comune: incontro tra l'ambasciatore Christian Masset e il vice-sindaco Tuteri

Dopo l’incontro dello scorso 10 maggio con l’ambasciatore britannico in Italia Edward Llewellyn, nuovo impegno istituzionale per il vice sindaco Gianluca Tuteri, che ha ricevuto nella sede del Comune di Perugia l’ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset. Le visite dell’ambasciatore britannico e ora di quello francese, ha detto Tuteri, si inseriscono in un percorso di promozione internazionale della nostra città portato avanti da tempo dall’Amministrazione del Sindaco Romizi.

Appuntamento storico quello odierno, dal momento che la visita di un ambasciatore francese in Umbria, e a Perugia in particolare, mancava da oltre 22 anni. Il vice sindaco ha guidato l’ospite, grande appassionato d’arte, accompagnato dal console onorario di Francia a Perugia, dott. Galatioto, in una visita alle principali sale del palazzo, dalla sala dei Notari, cuore storico della vita politica ed istituzionale della città, alle sale Rossa e Gialla. Nel corso della giornata anche la visita guidata al Collegio del Cambio per ammirare il patrimonio culturale che vi è ospitato.

Il vice sindaco Tuteri, nel portare il saluto del sindaco, dell’Amministrazione e di tutta la città all’ambasciatore Masset ha ribadito la disponibilità del Comune a intensificare i rapporti di collaborazione con lo Stato francese, dal punto di vista economico, turistico, commerciale e culturale. Tuteri ha ricordato a Masset come Perugia vanti un solido e duraturo gemellaggio con la città francese di Aix en Provence, città storica, sede di una delle più importanti università del Paese transalpino. L’ambasciatore Masset ha condiviso le proposte del vice sindaco Tuteri, ringraziando le Istituzioni e la città di Perugia per la gentile ospitalità ricevuta.