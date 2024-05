Muore in moto vicino casa, l'ultimo saluto a Francesco Pergolesi

È stato fissato per giovedì 23 maggio alle 16 il funerale di Francesco Pergolesi, il ragazzo di 24 anni, morto sabato scorso, 18 maggio, in un incidente stradale lungo via San Galigano. La cerimonia si svolgerà nella chiesa parrocchiale Santa Maria Regina della Pace in Santa Lucia.

Francesco era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto che avrebbe effettuato una manovra non consentita uscendo da via Torelli.